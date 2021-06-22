Bir aile böyle yok oldu! Babası evi ateşe verip intihar etti, annesi yangında öldü! 7 yaşındaki Kerem Güney kurtarılamadı

Ümraniye'de yaşanan aile faciasından bir kötü haber daha geldi. Babasının ateşe verdiği evde annesini kaybeden kendisi de ağır yaralanan 7 yaşındaki Kerem Güney yaşam mücadelesini kaybetti.

7 YAŞINDAKİ KEREM HAYATA TUTUNAMADI

Dün meydana gelen olayda eşi ve çocuğunun bulunduğu evi yakan Mehmet Güney ardından intihar etmişti. Yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 7 yaşındaki oğlu ise yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Talihsiz çocuk verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

AİLE FACİASI YAŞANDI

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokakta yaşanan olayda Mehmet Güney, aralarında sorunlar bulunan eşi ile tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Ardından bir arkadaşına karım ve oğlumu öldürdüm intihar ediyorum mesajı atarak, yaşamına son verdi.

Öte yandan çıkan yangında anne Arzu Rahman Güney hayatını kaybetti. Çıkan yangında ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.