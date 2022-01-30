Bir Alay ne demek, TDK'ya göre Bir Alay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bir alay ne demek? Bir alay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bir alay kelimesi. Peki bir alay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bir alay nedir, bir alay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİR ALAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bir alay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bir alay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birçok, pek çok



BİR ALAY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onlara çok zaman kedi, köpek, horoz, tavuk taklidi yapar, dükkânın önünde bir alay adam toplanır, bir cümbüştür giderdi.

