Vatandaş sokakta hizmet beklerken Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi ile havadan sudan konuşmuş! "Balığın lezzeti..."Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBir Alay ne demek, TDK'ya göre Bir Alay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor kompleksinde seri hırsızlık! Polis takip etti suç üstü yakaladı!Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKıyasi ne demek, TDK'ya göre Kıyasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Görenler inanamıyor! Sosyal medyanın 'Girl'ü Mika Can Raun yüzüne ne yapıyor? İşte, son hali!Son dakika! Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem!TEM otoyolunda peş peşe iki kaza! 7 araç birbirine girdi...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına göre Millet İttifakı'nın adayı kim olur? O isim CHP'de Liderliği yine kimseye bırakmadı!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Bir Alay ne demek, TDK'ya göre Bir Alay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bir Alay ne demek, TDK'ya göre Bir Alay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bir Alay kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bir Alay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bir Alay nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bir Alay kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bir Alay ne demek, TDK'ya göre Bir Alay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bir alay ne demek? Bir alay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bir alay kelimesi. Peki bir alay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bir alay nedir, bir alay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BİR ALAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bir alay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bir alay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birçok, pek çok

BİR ALAY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onlara çok zaman kedi, köpek, horoz, tavuk taklidi yapar, dükkânın önünde bir alay adam toplanır, bir cümbüştür giderdi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT