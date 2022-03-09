Bir Âlem ne demek, TDK'ya göre Bir Âlem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bir âlem ne demek? Bir âlem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bir âlem kelimesi. Peki bir âlem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bir âlem nedir, bir âlem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİR ÂLEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bir âlem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bir âlem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendine özgü bir niteliği olan



BİR ÂLEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir âlem bu toprakların üstü.

