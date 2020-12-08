Bir Allah Dostu Daha Göçtü

Ülkemizin manevi mimarlarından olan Muhammed Hikmet Tuzkaya Hoca Efendi, geçtiğimiz Pazar akşamı Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhum Hikmet Efendinin naaşı; pazartesi günü Pendik Sahil Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra, sevenlerinin omuzunda Pendik’te ebedi istirahatgâhına tevdi edildi.

Cenaze Namazı, vasiyetine binaen Yalova İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hafız Mehmet Kılıç Hoca tarafından (Pandemi kurallarına riayet edilerek) kıldırıldı.

Peygamber Efendimiz(s.a.v.): “Mevtül âlimi kemevtül âlem = Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir” buyuruyor.

Âlimler, içinde yaşadığı toplumlar için ışık kaynağıdırlar. Âlimleri olmayan toplumlar, karanlıkta kalan insanlar gibidir. Toplumları ayakta tutan, iman ve ilimdir. İlimleri ayakta tutan ise âlimlerdir. Âlimler, toplumların temel direkleridir. Hikmet Efendi Hoca gibi değerler, toplumda az yetişen cevherlerdi. Gün geçtikçe Âlim’e, önder insana ihtiyaç artıyor.

Muhammed Hikmet Tuzkaya Hoca Efendi; 1927’de Nevşehir / Gülşehir - Tuzköy’de doğdu. Babası Şevket Efendi Yemen ve Balkan cephelerinde uzun yıllar Osmanlı ordusunda savaşan gazilerdendir. Baba cihetinden nesebi âlileri Seyit’tir. Vâlideleri Nevşehir / Gülşehir -Hacı Halil köyünden Fâtıma Sultan’dır.

Kore gâzisi olan Hikmet Efendi askerlik dönüşü, Kayseri’nin maneviyat büyüklerinden Hacı Şaban Efendi ile tanışmış, uzun yıllar Hazretin yakın hizmetinde bulunmuştur. Bilahare, İstanbul Erenköy’deki Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Seyitzade Hacı Şaban Efendi’ye bir mektup göndererek ‘’Lütfen evlâdımız Hikmet Efendi’yi bizim yanımıza, İstanbul’a gönderiniz’’ buyurmuştur.

Bu vesileyle kibarı evliyadan Mahmut Sami Ramazanoğlu ile tanışan Hikmet Efendi yaklaşık otuz yıl Sami Sultan’ın hizmet ve tedris halkasında bulunmuştur. O’nun yanında zâhiri ve manevi ilimleri tahsil etmiştir. Kur’an ve Sünnet’e azami bağlılığından Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun teveccühlerini kazanan Muhammed Hikmet Efendi’ye 1971 yılında şeyhi Mahmud Sami Ramazanoğlu yazılı icazetnâme vermiştir.

Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için azami gayret sarf eden Erenköylü Hikmet Efendi; sohbet halkalarıyla insanlara hizmet ve irşad görevini yürütmüştür.

Hikmet Efendi’nin rehberliğinde 1996 yılında Zümrüt Vakfı Kuruldu. Pendik Esenyalı Mahallesinde, bizzat arsasını vakfederek başlattığı külliye tamamlanarak bünyesinde; 3 Ekim 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Pendik Müftülüğüne bağlı olarak ‘’Erenköy Kur’an Kursu’’ adı altında hizmet vermeye başladı.

Kurslarda; Hafızlık eğitimi, 10 haftalık yaz Kur’an Kursu eğitimi, hafta sonu cumartesi günleri Kur’an ve Temel Dini Bilgiler eğitimi olmak üzere üç tür eğitim gerçekleştirilmektedir. Zümrüt Vakfı Erenköy Kur’an Kursu ilk hafızlarını 2013 yılında mezun etmiştir.

Eserleri;

İslâm’da Edep ve Ahlak,

Kur’ân-ı Azimüşşân Sünnet-i Nebiyy-i Zişan,

Mârifet-i İlâhiyye Tarîkatı Âliyye,

İslâm’da Kadın,

Kırk Hadis,

Aklın Tarifi Kaza - Kader ve Cihad,

Muhammed Aleyhisselâm ve Ashâb-ı Kirâm ve

Dîvân-ı Hikmet’ten müteşekkildir.

Hikmet Efendi derin nazarı, özgün nasihatlarıyla hep insanları irşad etmiştir. Karşısındaki kişiye daima bir üst (olası) rütbesi/makamıyla hitap ederdi.

1985 Yılında tanımıştım. Öğretmendim, eskiden beri hat sanatına meraklıydım, ilgilenirdim ama o zaman icazetim yoktu. Bana hep Hattat Abdullah Hoca diye hitap ederdi. Sohbetine gelenlere tavsiye edeceği bazı duaları Petek Ali Abi aracılığıyla bana yazdırırdı.

Bana uygun görülen Hattat unvanının gereğini yerine getirmek üzere 1990 yılında Hüsnü Hat Kurslarına başladım ve 1998 Aralık ayında icazetimi aldım.

Hikmet Efendi İslam ülkelerinde de ilim irfan ehlince bilinen bir zattı. Alim ve Fazıl bir insan olan Seyid Muhammed bin Alevi el-Maliki (o zaman sanırım Mekke Kadısıydı) 1987 yılında İstanbul’a gelmişti. Hikmet Efendi’yi ziyaret ediyor. Bende o gece bir ev ziyareti şeklindeki buluşmalarına katılmıştım.

O Meclis’te Rahmetli Erbakan hocamız, Hikmet Efendi, Mahmut Efendi gibi takriben on beş civarında kişi vardı. Muhammed Maliki, sorular sorunda karşılıklı sohbet havasında konuşalım diyerek çok faydalı konuşmalar yapmıştı. Muhammed Malikinin hikmet Efendiye iltifat ve muhabbetine bizzat şahit olmuştum.

Merhum Muhammed Hikmet Tuzkaya Hoca Efendinin Âlim, fâzıl ve musalli bir mümin olduğuna hüsn-i şahadet ederiz. Ailesi, yakınları, sevenleri ve bütün İslâm Âleminin başı sağ olsun. Mekânı Cennet olsun.

Abdullah YADİGAR-08/12/2020