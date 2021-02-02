1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? 1 Mart'ta hangi okullar açılıyor?Sınavlar ne zaman olacak lise? | Birinci dönem lise sınavları ne zaman? Yüz yüze mi? | MEB son dakika liseYılın çiftinden bomba haber! Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan evleniyorBursaspor taraftarı Ali Akman'a tepkiliBağımsız anaokulları nedir? Bağımsız anaokulu ne demek?Galatasaray - Başakşehir maçı iddaa oranlarıDolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 Salı güncel döviz kurlarıŞOK 3 Şubat 2021 kataloğu | Bu haftaya özel ürünler ŞOK'ta sizlerle!Yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak 2021? Okula gitmek zorunlu mu?Doğum hemşiresi Esra Ertuğrul kimdir? Kaç yaşında? Nerede eğitim aldı?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Bir apartman dairesinden sokağa “kesik baş” fırlatıldı

Bir apartman dairesinden sokağa “kesik baş” fırlatıldı

Fransa’nın Toulon kentinde gündüz vakti bir dairenin penceresinden sokağa kesik insan başı bulunan kutu atıldı. Gördükleri karşısında şoke olan insanlar hemen polise ihbarda bulundu.

Toulon şehir merkezinde insanlar yoldan geçerken başlarına fırlatılan bir kutuda kesilmiş insan başı görünce dehşete düştü.

1 GÖZALTI

Ardından olay yerine gelen polis ve özel harekat timi bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Daireye operasyon düzenleyen ekipler olayla bağlantılı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına aldı.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EVSİZ BİR KİŞİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gözaltına alınan adamın eski bir asker olduğu öne sürülürken, öldürülen adamın ise evsiz bir kişi olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan adamın psikolojik testler için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT