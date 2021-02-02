Bir apartman dairesinden sokağa “kesik baş” fırlatıldı

Toulon şehir merkezinde insanlar yoldan geçerken başlarına fırlatılan bir kutuda kesilmiş insan başı görünce dehşete düştü.

1 GÖZALTI

Ardından olay yerine gelen polis ve özel harekat timi bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Daireye operasyon düzenleyen ekipler olayla bağlantılı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına aldı.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EVSİZ BİR KİŞİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gözaltına alınan adamın eski bir asker olduğu öne sürülürken, öldürülen adamın ise evsiz bir kişi olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan adamın psikolojik testler için hastaneye sevk edildiği belirtildi.