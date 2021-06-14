Bir bu eksikti! Müsilaj sorunundan sonra şimdi de Sargassum tehlikesi

Henüz müsilaj sorunu çözülememişken, İzmir'in Dikili ilçesi kıyılarında 'Sargassum' türü yosunlar paniğe neden oldu. Konu hakkında uyarılar yapan uzman isim bu tehdidin deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini belirtti.

İZMİR KIYILARINDA GÖRÜLDÜ

İzmir kıyılarında görülen ve tedirginlik yaratan sargassum türü yosunla ilgili Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin uyarılarda bulundu. Ekosistem için bu yosun türünün zararlı olduğunu vurgulayan uzman isim, sorunun turizm faaliyetlerini sekteye uğrayacağını belirtti. Önlem alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Barbaros Çetin, ‘Sargassum’ adlı yosunun da sorunlara yol açabileceğini söyledi. Dalgalar tarafından getirilen bu çamur rengi yosunlar kıyıya vurduktan sonra bozuk yumurta kokusu yayıyor.

"BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI"

Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, "Dikili sahillerindeki yoğun olarak görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda 'Sargassum' popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor" dedi.

"KÖTÜ KOKUSU NEDNEİYLE TUSİTLER PLAJLARDAN UZAK DURUYOR"

Meksika’da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, şu ifadeleri kullandı: "Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler."