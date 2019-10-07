Bir cani koca dehşeti daha: Tartıştığı eşini ve kızını öldürdü Cani kocaların ardı arkası hala kesilmiyor. Ağrı'da cinsiyeti erkek olan ama adamlık kelimesiyle bir araya gelemeyecek bir cani koca, evde tartıştığı eşini ve kızını silahla öldürdü. Katil koca, olay yerinden kaçmıştı ki jandarma ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı.

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde tartıştığı eşini ve kızını silahla öldüren bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendüzü köyünde ikinci evliliğini yapan B.S. ile daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu B.S, silahla S.S'yi ve tartışmayı engellemeye çalışan kızı K.K'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan B.S, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Patnos Devlet Hastanesinde bulunan cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Etiketler : ağrı kadın cinayeti, kadın cinayetleri



