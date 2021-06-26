Ankara'daki peştemalli tellaklarAyrıldıkları iddia edildi! Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu: İnsanın kaybına saygınız olsunÖpmeye doyamadı! Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta aşk tatilinde objektiflere yakalandıBakan Koca, verileri açıkladı! Türkiye aşılamada rekor kırıyorBir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istediBotoksu fazla kaçırmış! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!Silah seslerinin ardından acı gerçek ortaya çıktı! Sevgilisini vurduktan sonra intihar ettiAşk Mantık İntikam 2. bölüm full, tek parça izle| Aşk Mantık İntikam son bölüm izleSurvivor şampiyonu kim oldu 2021? Survivor dün akşam kim şampiyon oldu, kim kazandı 2021? İsmail mi Poyraz mı kazandı?Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istedi

Bir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istedi

İstanbul Kağıthane'de 15 yaşındaki D.E. isimli erkek, çalıştığı iş yerinin patronu tarafından tacize uğradı. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatan D.E. ailesinin haberi olmadan yardım istedi.

Bir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istedi

Twitter hesabı üzerinden D.E. isimli 15 yaşındaki bir çocuk, çalıştığı iş yerinin patronunun cinsel tacizine maruz kaldı. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anlatan D.E.'nin aktardığına göre olay, 17 haziran perşembe günü İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle D.E. patronunun da ısrarıyla evine gitti. Bir anda iç çamaşırlı şekilde," Baksana bu pantolonum kirli mi?" tarzı cümleler kurduktan sonra duşa girdi. 

ÇIPLAK ŞEKİLDE YANINA ÇAĞIRDI

Kendisinin bu durumla ilgilenmediğini ifade eden D.E., patronunun kendisini demlikteki çayın altını kapatması için çağırdığını ve çıplak şekilde gördüğünü söyledi. D.E. bu durum üzerine yaşadığı şok yaşarken, ismi bilinmeyen kişi giyinemeye başladı.

Bir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istedi

MASAJ YAPARKEN ELİNİ CİNSEL ORGANINA GÖTÜRDÜ

Daha sonra söz konusu kişi, D.E.' den kendisine masaj yapmasını istedi. Korktuğu için D.E. bu isteği geri çeviremedi ve masaj yaptı. Bu sırada, bir anda D.E.'nin elini cinsel organına götüren kişi, kasık bölgesine masaj yapmasını istedi. 

Bir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istedi

Daha sonra D.E.'ye mastürbasyon yapmayı gösteren ve yapmasını isteyen kişi, D.E.'nin isteğini reddetmemesinin ardından yanında boşaldı. 

TACİZ ETTİ, ANLATMAMASI İÇİN TEMBİHLEDİ

Çirkin olayın ardından D.E.'yi tembihleyen kişi, kendi evinde geldiğini annesine söylememesini  ve bu olayı kimseye anlatmaması gerektiğini ifade etti.. 15 yaşındaki D.E. ailesinin haberi olmadan kendisine yardım edilmesini istedi. 

Bir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istedi

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT