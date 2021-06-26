Bir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istedi

Twitter hesabı üzerinden D.E. isimli 15 yaşındaki bir çocuk, çalıştığı iş yerinin patronunun cinsel tacizine maruz kaldı. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anlatan D.E.'nin aktardığına göre olay, 17 haziran perşembe günü İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle D.E. patronunun da ısrarıyla evine gitti. Bir anda iç çamaşırlı şekilde," Baksana bu pantolonum kirli mi?" tarzı cümleler kurduktan sonra duşa girdi.

ÇIPLAK ŞEKİLDE YANINA ÇAĞIRDI

Kendisinin bu durumla ilgilenmediğini ifade eden D.E., patronunun kendisini demlikteki çayın altını kapatması için çağırdığını ve çıplak şekilde gördüğünü söyledi. D.E. bu durum üzerine yaşadığı şok yaşarken, ismi bilinmeyen kişi giyinemeye başladı.

MASAJ YAPARKEN ELİNİ CİNSEL ORGANINA GÖTÜRDÜ

Daha sonra söz konusu kişi, D.E.' den kendisine masaj yapmasını istedi. Korktuğu için D.E. bu isteği geri çeviremedi ve masaj yaptı. Bu sırada, bir anda D.E.'nin elini cinsel organına götüren kişi, kasık bölgesine masaj yapmasını istedi.

Daha sonra D.E.'ye mastürbasyon yapmayı gösteren ve yapmasını isteyen kişi, D.E.'nin isteğini reddetmemesinin ardından yanında boşaldı.

TACİZ ETTİ, ANLATMAMASI İÇİN TEMBİHLEDİ

Çirkin olayın ardından D.E.'yi tembihleyen kişi, kendi evinde geldiğini annesine söylememesini ve bu olayı kimseye anlatmaması gerektiğini ifade etti.. 15 yaşındaki D.E. ailesinin haberi olmadan kendisine yardım edilmesini istedi.