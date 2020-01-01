Bir dolar kaç TL? 1 Ocak Çarşamba dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 1 Ocak Çarşamba bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Ocak Çarşamba güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Merkez Bankası'nın 12 puana ulaşan faiz indirimleri TL'yi baskı altında tutmaya devam ederken, yıl başı tatilleri nedeniyle hacimlerin azaldığı piyasada dolar/TL bu sabah güne 5.95 seviyesinde başladı.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9461 TL, satışta 5.9486 TL seviyesinde bulunuyor. 1 Dolar 5.9486 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9486 Türk Lirası satın alınabilir.

1 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Piyasalar bu hafta açıklanacak olan enflasyon verisini izliyor. Piyasalarda takip edilen konular arasında ABD ile ilişkiler, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, AB ile ilişkiler ve sert faiz indirimleri ardından TL’nin gerileyen reel faizi yer alıyor.

IMF de Cuma günü yayınladığı değerlendirmesinde Türkiye’nin parasal gevşemesinin “çok ileri gittiğini” söyleyerek, Ankara’nın maliye politikasının ana politika çıpası olmaya devam etmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan piyasada TCMB’nin likidite adımları da yakından izleniyor. TCMB fonlamasını son dönemde repo piyasasından swap piyasasına kaydırırken, açık piyasa işlemleri ile sisteme fonlama sağlar konumdan sistemden likidite çekiyor konuma geldi. Bunun sonucunda geçen hafta TL’de gecelik faizler politika faizinin 150 baz puan altında ve TCMB’nin faiz koridorunun da alt bandı olan %10.50 seviyesinde oluştu.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.6636 TL, satışta 6.6684 TL seviyesinde bulunuyor. 1 Euro 6.6684 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.6684 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 1 Ocak 2020

Ancak bankacıların verdiği bilgiye göre Cuma günü itibarıyla net fonlama yeniden yaklaşık 10 milyar TL artıya geçti, gecelik TL piyasasında repo faizi de %10.50 yerine %11.1 civarında oluştu.

GEÇİCİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLMUŞTU

Geçen yıl 200 milyar TL’ye yaklaşan bankacılık sisteminin fonlama ihtiyacı son günlerde oldukça azalmış, bunda TCMB’nin ZK adımları, swap işlemleri ve yıl sonuna gelinmiş olması gibi geçici faktörler etkili olmuştu.

Benzer şekilde önceki haftalarda da swap faizleri %3.4’e kadar geriledikten sonra haftayı %7.5 civarında tamamladı.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 1 Ocak 2020

01.01.2020 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Dün noel tatilleri nedeniyle küresel borsalar kapalı olsa da yurtiçi borsalarının açık olması nedeniyle TL varlıkları fiyatlamalara dahil edildi. Ancak işlem hacimlerinin sığ olması nedeniyle fiyatlamalar yatay bir seyirde ilerledi. Bugün ise Avrupa borsaları dışında ABD dahil olmak üzere birçok borsa işleme açılacak. Bununla birlikte işlem hacimleri bir miktar artabilir ancak noel tatillerinin bazı ülkelerde devam etmesi nedeniyle bu işlemler kısıtlanabilir. Kurun gündemine bakacak olursak jeopolitik ve siyasi risklerin ön planda kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımlarında bulunduğu 2020 Savunma bütçesini imzalamasıyla birlikte TL varlıkların oluşan baskı TCMB tarafından üst üste yapılan swap ihalelerine rağmen kurun 5.8500- 5.90 bandı üzerinde kalmasını sağlıyor.

Ayrıca TCMB’nin 2020 yılında daha fazla faiz indirebileceğine yönelik beklentilerde yine TL’deki kırılganlığı artırıyor. Kurda bir kırılma hareketi görebilmemiz için 5.95 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekebilir. Bununla birlikte yaşanacak yukarı yönlü ataklarda 6.00 psikoloijik direnci kritik olacaktır. Zira buranında kırılması ile birlikte 6.0195, 6.0335 ve 6.0770 dirençleri test edilebilir. 5.85- 5.90 bandının kırılması halinde ise 5.75 seviyesi hedef haline gelebilir. Ancak bu bandın kırılması için ABD ile olan ilişkilerine yönelik olumlu haber akışlarına ihtiyaç duyulabilir.