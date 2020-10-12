Geçtiğimiz haftayı rekor kırarak kapatan dolar ve euro kuru yeni haftaya az da olsa düşüşle başladı. Döviz içinde en çok merak edilen dolar kuru olarak öne çıkıyor. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bir dolar kaç TL ? 12 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde 0.5 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 7.8934 TL, Dolar satış kuru 7.8977 TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro kuru bugün itibariyle, alışta 9.3312 TL, satışta 9.3378 TL seviyesinde bulunuyor.

12 EKİM 2020 DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru haftanın ilk gününde serbest piyasada 7,8750 liradan alınıyor, 7,8770 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3170 lira olmuştu.

12 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3120 lira olarak belirlendi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

12 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

12 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Murat Akyol, dolardaki son durumu şu cümlelerle yorumladı:

"TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta boyunca diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden net şekilde negatif ayrışan TL dolar karşısında 7,95 seviyesinin de üzerini test etti. TCMB ise TL’deki değer kaybına karşı sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Merkez Bankası son olarak Cuma günü döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını %10,25’ten %11,75’e yükseltti. Bu adımın ardından kurda TL lehine hareket etme eğiliminin güç kazandığını gördük. Sıkılaştırma adımlarının devam etmesinin yanında jeopolitik risklerin azalması durumda TL’deki kırılganlığın daha da azalmasını bekleriz. Teknik açıdan baktığımızda ise özellikle 7,91’in altındaki rakamların TL lehine hareket alanını genişleteceğini düşünüyoruz."