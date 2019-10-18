Bir dolar kaç TL? 18 Ekim Cuma dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 18 Ekim Cuma bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Ekim Cuma güncel döviz kuru…



DOLAR NE KADAR?

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, 5,79'da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.

18 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL saat 07:47’de 5.8114/5.8156 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor

EURO TL NE KADAR?

Euro/TL ise 6,44 seviyelerinde yer alıyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 18 Ekim Cuma

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin “ABD ve Türkiye, Suriye'de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 120 saat içinde YPG kuvvetlerinin güvenli bölgeden çekilmesi dolayısı ile Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı'nı durduracak” dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti.

Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı” dedi. Türkiye-ABD, anlaşma sonrası 13 maddelik ortak açıklama yayımladı.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 18 Ekim 2019

18.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

ABD ile Türkiye arasındaki gelişmeler yakından izleniyor. Bugün 14:30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceği belirtiliyor. Dün gelen ABD heyetinin Türkiye’de temaslarda bulunması ve bugün Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşme oldukça önemli. Hala kritik günlerde olduğumuz için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Veri takvimi açısından sakin bir gün ancak USDTL için bu dönem haber akışları ön planda.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 5.94 bugün için izleyeceğimiz direnç olurken, bu seviyenin geçilmesi ve üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareket 6.00 seviyesine doğru güçlenebilir. Tansiyonun düştüğünü söylemek için 5.85 altında seyirlere ihtiyacımız olacak ancak şimdilik bu noktadan uzaktayız.

Destekler: 5.85 / 5.75 / 5.70

Dirençler: 5.94 / 6.00 / 6.06

Ahlatcı Yatırım – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Haftanın üçüncü işlem gününde Türkiye’de zayıf veri akışı devam ederken, Hükumet cephesinden gelen açıklamaların gün içi dalgalanmalara neden olduğu gözlenirken gün içerisinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı harekat sekizinci gününde gündemlerin belirlenmesinde etkili oldu. ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisinin 7 ayın sonunda Eylül’de yüzde 0,3 düşmesinin tüketici harcamalarında yavaşlama olduğu gözlendi. ABD’nin Hong Kong yasasını geçirmesi durumunda Çin – ABD ilişkileri zarar göreceği belirtmesinin ardından sert karşı önlemler alınacağı yönünde açıklamaları ile iki ülke arasındaki gerilimin artmasının kur üzerindeki baskıları izlendi. Gün sonunda, 5,93-5,87 seviyeleri arasında hareket eden Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki kayıplarını haftanın dördüncü işlem gününe hızlandırdığı görüldü.

Teknik olarak incelediğimizde, Dolar’ın 5,88 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda ise 5,85, 5,82 ve 5,78 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 5,91, 5,94 ve 5,96 direnç seviyeleri takip edilebilir.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizlemek ve huzuru getirmek adına yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor ve bu konuda dünya kamuoyundan gelen açıklamalarda takip ediliyor. Özellikle Amerika kanadından gelen açıklamalar hareketliliğin artmasına neden oluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye’nin bu harekatı durdurması için diplomatik çabalara hız verdiklerini belirtti. Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Amerika heyetinin Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere yola çıkacağını belirtti. Ek olarak; Recep Tayyip Erdoğan ile yüzyüze görüşmeyi umduğunu, amaçlarının Türkiye-Amerika ilişkisini kırmak olmadığını belirtti. Bu sebeple gün içerisinde bu konuda gelebilecek açıklamalar hareketlenmeleri hızlandırabilir. Dün ise Amerika’dan gelen perakende satışlar verisi takip edildi. Gelen veriye göre Amerika’da Eylül ayında satışlar artış beklenirken 7 ayda ilk kez düştü. Buda küresel bazda dolara negatif yansıdı. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.90420 – 5.94022 – 5.98946 seviyeleri direnç noktaları olarak; 5.85010 – 5.79870 – 5.75092 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Kur tarafında ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yaptırım listesinin ardından ABD’den bir heyetin Türkiye’ye ziyaret etmesi fiyatlamaların sınırlanmasına neden oldu. Nitekim geçtiğimiz süreçte yaptırım beklentileriyle başlayan kur atakları sonrasında yayınlanan yaptırım listesinde ekonomik etkisinin kısıtlı kalması da bu bağlamda kur fiyatlamalarının yukarı yönlü eğilimini baskılamıştı. Ancak bu görüşmeler çerçevesinde gelebilecek ek yaptırımlar fiyatlamalarda hareketliliği arttırabilir. Diğer taraftan bugün başlayacak AB Zirvesinde de Türkiye’nin Suriye’ye düzenlemiş olduğu operasyonun masada olacağı geçtiğimiz günlerde yetkililerce açıklanmış bu durum tedirginliğin artmasına neden olmuştu. Bu bağlamda iki gün sürecek AB Zirvesinden de gelebilecek bir yaptırım paketi kur ataklarının tekrar oluşmasına neden olabilir. Yeni günde yurt içi ekonomi takviminde sakin bir gün bizleri beklerken ABD’de açıklanacak İnşaat İzinleri, FED İmalat Endeksi rakamları takibimizde olacaktır. Bununla birlikte yine jeopolitik ve siyasi risk unsurlarına dair gelişmeler fiyatlamaların seyri açısından belirleyici unsur olarak karşımıza çıkabilir.

Teknik Seviyeler;

Dirençler: 5.9000, 5.9240, 5.9500, 5.9785, 6.0225

Destekler: 5.8500, 5.8230, 5.8000, 5.7760, 5.7500