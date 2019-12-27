.Bir dolar kaç TL? 27 Aralık Cuma dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 27 Aralık Cuma bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Aralık Cuma güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL Merkez Bankası'nın 12 puana ulaşan faiz indirimleri sonrası baskı altında kalması ardından yılbaşı tatili nedeniyle azalan hacimlerde 5.94 seviyesinin hemen altında seyrini sürdürüyor.

27 Aralık 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

TCMB’nin piyasayı fonladığı tutarın, son dönemde repo piyasasından swap piyasasına kaydırması sonrası bu hafta TL faizde yaklaşık 150 baz puan düşüş yaşandı. Piyasada bu sürecin kalıcı olup olmayacağı yani bankanın politika faizi yerine koridorun alt bandını önümüzdeki dönemde de kullanıp kullanmayacağı yakından takip ediliyor.

TL’nin gecelik faizi TCMB politika faizi olan %12 yerine önceki gün ve dün %10.50’de oluştu.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9387 TL, satışta 5.9428 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 27.12.2019 tarihiyle saat 08:28'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9428 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9428 Türk Lirası satın alınabilir.

Merkez Bankası fonlamasını son dönemde repo piyasasından swap piyasasına kaydırmasının ardından, açık piyasa işlemleri ile sisteme fonlama sağlar konumdan sistemden likidite çekiyor konuma geldi. Bu değişiklik bankacıların verdiği bilgiye göre 2010’lu yılların başından beri ilk kez yaşanıyor.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.602 TL, satışta 6.6152 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 27.12.2019 tarihiyle saat 08:17'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.6152 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.6152 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 27 Aralık Cuma

Geçen yıl 200 milyar TL’ye yaklaşan bankacılık sisteminin fonlama ihtiyacı bugünlerde oldukça azalmış durumda. Fonlama ihtiyacının azalmasında belirleyici faktörler TCMB’nin ZK adımları, swap işlemleri, yıl sonu olması nedeniyle geçici faktörler yer alıyor.

TCMB’nin açık piyasa işlemleri ile sistemden likidite çekiyor konuma gelmesi ile birlikte gecelik faizlerde TCMB’nin politika faizinin alt bandı olan %10.50 seviyesinde oluşuyor. Bankacılara göre fonlama kompozisyonu ve likiditedeki değişimlerin en önemli sonucu da TL faizlerinin politika faizinin 150 baz puan altında oluşuyor olması.

Reuters’da Kasım ayı sonunda yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere yatırımcılar tek haneli faize hızlı geçişin ve çok fazla indiriminin TL’yi önümüzdeki yıl tehlikeye atabileceğinden endişeliler.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 27 Aralık 2019

27.12.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Dün noel tatilleri nedeniyle küresel borsalar kapalı olsa da yurtiçi borsalarının açık olması nedeniyle TL varlıkları fiyatlamalara dahil edildi. Ancak işlem hacimlerinin sığ olması nedeniyle fiyatlamalar yatay bir seyirde ilerledi. Bugün ise Avrupa borsaları dışında ABD dahil olmak üzere birçok borsa işleme açılacak. Bununla birlikte işlem hacimleri bir miktar artabilir ancak noel tatillerinin bazı ülkelerde devam etmesi nedeniyle bu işlemler kısıtlanabilir. Kurun gündemine bakacak olursak jeopolitik ve siyasi risklerin ön planda kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımlarında bulunduğu 2020 Savunma bütçesini imzalamasıyla birlikte TL varlıkların oluşan baskı TCMB tarafından üst üste yapılan swap ihalelerine rağmen kurun 5.8500- 5.90 bandı üzerinde kalmasını sağlıyor.

Ayrıca TCMB’nin 2020 yılında daha fazla faiz indirebileceğine yönelik beklentilerde yine TL’deki kırılganlığı artırıyor. Kurda bir kırılma hareketi görebilmemiz için 5.95 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekebilir. Bununla birlikte yaşanacak yukarı yönlü ataklarda 6.00 psikoloijik direnci kritik olacaktır. Zira buranında kırılması ile birlikte 6.0195, 6.0335 ve 6.0770 dirençleri test edilebilir. 5.85- 5.90 bandının kırılması halinde ise 5.75 seviyesi hedef haline gelebilir. Ancak bu bandın kırılması için ABD ile olan ilişkilerine yönelik olumlu haber akışlarına ihtiyaç duyulabilir.