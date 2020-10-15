Bir dolar kaç TL ? Bir euro kaç TL? 15 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Geçtiğimiz haftayı rekor kırarak kapatan dolar ve euro kuru yeni haftaya az da olsa düşüşle başlarken bu düşüş haftanın ikinci gününde yerini yükselişe bıraktı. Yükseliş üçüncü gününün ardından dördüncü günde de sürüyor. Döviz içinde en çok merak edilen dolar kuru olarak öne çıkıyor. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bir dolar kaç TL? 15 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde 0.27 değişim gösterdi. Dolar alış kuru7.9293 TL, Dolar satış kuru 7.9354 TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde 0.46 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.3279 TL, Euro satış kuru 9.3407 TL’dir.

15 EKİM 2020 DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru haftanın dördüncü gününde serbest piyasada 7,9300 liradan alınıyor, 7,9320 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9130 lira olmuştu.

15 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,3340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,3360 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,3090 lira olmuştu.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

15 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

15 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Murat Akyol, dolar kurundaki son durumu şöyle yorumladı:

"TL yön arayışını sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu hafta dolar karşısında güçlü bir zeminde hareket etmekte başarılı olamazken TL’nin de farklı bir tablo ortaya koyduğunu söylemek zor. Bu noktada USD/TL geçtiğimiz hafta test edilen dip seviyelerden belirgin şekilde uzaklaşmış durumda. Türkiye özelinde kırılganlıklar devam ediyor olsa da TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini gecelik borç verme faizinin de üzerine taşıması ve yukarı yönlü eğilimin devam etmesi baskıyı kısmen hafifletir nitelikte. Bu açıdan bakıldığında gelecek haftaki toplantısında TCMB’nin politika faizinde artırım yapmaya devam etmesi halinde bunun TL lehine hareket alanını genişletmesini bekleriz. Ancak TL’nin güç kazanması için küresel konjonktürün de destekleyici nitelikte olması gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz."