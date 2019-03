Şenay Akay evleniyor mu? Şenay Akay kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Bir süredir aşk yaşadığı Tarık Soner ile evlilik kararı aldıklarını belirten Şenay Akay, bu yaz düğün yapacaklarını açıkladı.

İstanbul'da dünya evine girmeye hazırlandığını belirten Akay, "Gerçekten keyifli ama zor bir süreç. Yaza nasipse düğünümüz var. Şu anda ikimiz de yoğun bir şekilde düğün hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

ŞENAY AKAY KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şenay Akay,16 Ağustos 1980, Antalya, Türk oyuncu ve eski model.

1980 yılında Antalya'da doğan Akay, ses sanatçısı Müşerref Akay'ın yeğenidir. Eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Modelliğe 14 yaşındayken başladı. 2001'de önce Best Model of Turkey, ardından Best Model of the World yarışmalarını birincilikle tamamladı.

2012 yılında 17 yıllık modellik hayatını anlatacağı bir kitap yazacağı medyada geniş yer bulmuştur.Günümüzde hala pek çok açılış ve defilede modellik yapmaya devam etmektedir. Akay, 1,5 yıl evli kaldığı Buğra Özçetin'den kendisini aldatması nedeniyle 2006 yılında boşanmıştır.2009 yılında imaj danışmanlığı da yapmıştır.

Filmografi

2014 - Güldür Güldür - Şenay Akay

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin - Şenay Akay

2010 - Pak Panter - Nadya

2010 - Kızım Nerede?

2007 - Kara Güneş - Zeynep

2004 - Avrupa Yakası - Konuk oyuncu

2002 - Bulutbey

1999 - Yüzleşme

1998 - Sıcak Saatler - Ester