Bir fidan bağışı ne kadar? Fidan nasıl bağışlanır? Fidan seferberliği katılım nasıl yapılır? soruları son günlerde sosyal medyada sıklıkla gördükten sonra herkes tarafından merakla araştırılıyor. Bir fidan da siz dikin diyerek, Geleceğe Nefes Ol kampanyası dahilinde istediğin kadar fidan bağışı yapabiliyorsunuz. İşte Geleceğe Nefes kampanyası detayları haberimizde...

BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR? FİDAN NASIL BAĞIŞLANIR? FİDAN SEFERBERLİĞİ KATILIM

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası, günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da destek verdiği Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyasına dair tüm merak edilenler...

"Geleceğe Nefes" seferberliği başladı. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Vatandaşlar, online site üzerinden sanal olarak fidan sahipleniyor ve sahiplenilen fidanlar farklı lokasyonlarda törenle toprağa kavuşuyor.

Toplamda 11 milyon fidan hedeflenen kampanyada şu ana kadar sahiplenilen fidan sayısı 8 milyona yaklaştı. Fidan sahiplenmek isteyen vatandaşların "gelecegenefes.com" internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

GELECEĞE NEFES NASIL KATILINIR?

Geleceğe Nefes Kampanyası başvuruları "gelecegenefes.com" adresi üzerinden yapılacak.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır. 1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.



1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.



E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

FİDAN SAHİPLENMEK ÜCRETLİ Mİ?

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz.



1 Kasım 2019 Saat 11:11’de 81 ilde



Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye!



'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor.

ORMAN BAKANLIĞI 11 MİLYON FİDAN BAŞVURU ÖNEMİ NEDİR?

Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Bakan Musafa Varank, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayiles¸menin en o¨nemli arac¸larından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık go¨sterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah agˆac¸larla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."

FİDAN BAĞIŞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

?Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.

GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASI SEFERBERLİĞİNE KATILANLAR

Geleceğe Nefes Fidan kampanyası seferberliğine destek çığ gibi artıyor.

Çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaşıyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "11 Kasım saat 11:11’de 35 İZMİR’de hemşehrilerimizle birlikte #GeleceğeNefes seferberliğinde biz de olacağız. İzmir için Hedeflenen Fidan sayısını #YeşilŞehirİzmir olarak http://gelecegenefes.com adresinden sahipleneceğimiz fidanlar ile aşacağız." dedi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın #GeleceğeNefes fidan dikim kampanyası kapsamında 11 Kasım’da Saat 11.11’de aynı anda 11 milyon fidan dikilecek. http://gelecegenefes.com sitesine girip ücretsiz 5 fidan sahiplenerek Denizlimizin orman varlığına sizlerde katkı sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da "11 Kasım saat 11:11’de 01 ADANA’da hemşehrilerimizle birlikte #GeleceğeNefes seferberliğinde biz de olacağız. Adana için Hedeflenen Fidan sayısını #YeşilŞehirAdana olarak http://gelecegenefes.com adresinden sahipleneceğimiz fidanlar ile aşacağız." paylaşımı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından da "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 'Geleceğe Nefes' kampanyasında 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. “Yeşil Şehirler, Mutlu Nesiller” sloganıyla Yavuzeli Ballık Bölgesi’nde 1000 dönüme “Lavanta Ormanı” kurulacak. Gazianteplileri bekliyoruz." diye yazıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da "Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz." #HzMuhammed (SAV) #GeleceğeNefes için haydi Türkiye! Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın,gelecek nesillere daha yeşil bir #Türkiye için, 11 Kasım saat 11:11’de düzenlediği, fidanı toprakla buluşturma seferberliğinde buluşmak üzere." paylaşımında bulundu.