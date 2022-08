'Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:

AHLAT'I YENİDEN İMAR VE İHYA EDİYORUZ

"Ahlat, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir. Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığının zirveye ulaştığı, yağma niyetli Haçlı seferleri ile oluk oluk kan döktüğü çağlarda Ahlat, bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır.Bu şehir, Malazgirt gibi uzunca bir süredir ihmal edilmiştir. Ahlat'ı da yeniden imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin birini de burada inşa ederek ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz.

BAZILARI BU BOZKIRA BİZİM ISRARLA NİYE YATIRIM YAPTIĞIMIZI ANLAMIYOR

Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı anlamıyor, anlamak istemiyor. Aynı kesimler konu Türkiye olunca, konu Anadolu olunca, konu İslam olunca küçümseyici, alaycı bir tavır içine giriyorlar. Bunların imanından da vatanımıza olan aidiyetinden de şüphe duysak da kendilerine niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir.

HİÇ KİMSENİN İMANI İLE CANLARI PAHASINA MÜCADELE EDEN KAHRAMANLARIMIZA SAYGISIZLIK ETME HAKKI YOKTUR

Dua ile, tekbir ile, Fetih suresi ile çıkılan kutlu bir mücadelede zaferin de muhakkak olduğuna yürekten inanıyoruz. Elbette herkes inanmak zorunda değil. İman da bir nasip meselesidir. Hiç kimsenin imanı ile canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı yoktur. Kimse duadan rahatsız olmaz. Bu dualar, kökeni, inancı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her bir ferdin istiklali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZDİK, EZİYORUZ

Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Ezmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkedeki her bir insanımızın refahını yükseltmek için asırlara bedel eser ve hizmet ürettik, üretiyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz her eseri, her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdik.

HEP SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Dün Fırat Kalkanı harekatımızın 6. yıldönümüydü. Sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan, şehitlik mertebesine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 km derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ifade etmek istiyorum. Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik planlamalarına göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kendi güvenliğimiz için çalışıyoruz. Geçmişi katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin Türkiye'nin adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. Cumhur İttifakı ile geceği inşa ve ihya edeceğiz."