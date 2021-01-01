"Bir gün ölürsem hakkımı arayın" diyen Feyza Nur, 7'nci kattan düşerek can verdi!

Atatürk Mahallesi Camcıoğlu Sitesi'nde meydana gelen olayda, Feyza Nur Saydam yılbaşı akşamı ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genç kızı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede acil ameliyata alınan Feyza Nur S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Genç kızın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Genç kızın ölümü ile ilgili yapılan soruşturmada ilk bilgilerin kızın intihar ettiği yönünde olurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

“BEN BİR YERDEN AŞAĞI ATLAMAM, BİR GÜN ÖLÜRSEM HAKKIMI ARAYIN”

Balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kızın daha önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise ölümündeki şüpheyi artırdı. Twitter hesabında 17 Ağustos’ta yaptığı bir paylaşımı ortaya çıkan genç kız, “Ben bir yerden aşağı atlamam, Allah korkum var benim ama biri atmıştır” demişti.

İşte o tweet:

“Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın”