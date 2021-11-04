'Bir güzel haber daha' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerinden birinin de bugün evladına kavuşacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bahse konu örgüt mensuplarından birinin ailesinin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemindedir.

Teslim olan örgüt mensupları ile birlikte Diyarbakır'da 33. buluşma gerçekleştirilirken sadece ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi.

BAKAN SOYLU'NUN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Evlat Nöbetinde bir güzel haber daha;

33. kavuşma gerçekleşiyor.

Diyarbakır Annelerinden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor.

İnşallah devamı da gelecek

Annelerin cesareti ve kararlılığı,

TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ

ÇÖ-KER-TE-CEK"