Bir hafta içinde üçüncü kez! İsrail'in Bnei Brak kentinde düzenlenen silahlı saldırı kan dondurdu! Önüne çıkana ateş etti, dehşet saçtı!
İsrail'de bir hafta içinde üçüncü kez saldırı düzenlendi. Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi öldürüldü.
İsrail basınındaki haberlere göre saldırgan ilk olarak apartmanlara ve balkonlardaki insanlara ateş açtı. Ardından sokaktan geçen insanlara ve araçlara saldırdı.
İsrail polisi güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.
5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdükten sonra vurularak etkisiz hale getirildi. Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.
GEÇEN HAFTA DA 4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DAEŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.
Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.
Öte yandan sosyal medyalarda paylaşılan silahlı saldırı görüntülerinde 27 yaşındaki bir saldırgan önüne çıkana ateş ederek 5 kişiyi öldürdüğü kaydedildi.