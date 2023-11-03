Bir haftada 7 elektrikli scooter çaldı! İstanbul'da 11 yaşındaki çocuktan organize hırsızlık!

Fatih'te bir haftada 7 tane elektrikli scooter çalan 11 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözüne kestirdiği scooterları çalan çocuk yaştaki şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bir haftada 7 elektrikli scooter çaldı! İstanbul'da 11 yaşındaki çocuktan organize hırsızlık!

Olay, geçtiğimiz bir hafta içerisinde Fatih'te bulunan dükkanların önünde yaşandı.

İddialara göre, 11 yaşındaki Y.K. isimli çocuk Aksaray, Laleli ve Kumkapı bölgelerinde gezerken dükkanların önündeki elektrikli scooterları gözüne kestirdi. Esnafın dükkan önüne bıraktığı scooterların yanına giden Y.K. önce çevreyi kontrol etti sonra da kimsenin fark etmediği anda kilidi kırdı.

Scootera binerek hızlıca olay yerinden uzaklaşan şüpheli, aynı yöntemle bir hafta içinde 7 tane elektrikli scooter çaldı. Esnafın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, görüntülere yansıyan hırsızlığın şüphelisi olan çocuğun kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, Fatih'te yakalandı. Çocuk yaştaki şüphelinin emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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