Bir haftalık bebeğini internetten satışa çıkardı: Ayakkabı alacaktım

Rusya'da 25 yaşındaki Luiza Gadzhieva isimli anne, kendisine ayakkabı alabilmek için internette bir haftalık bebeğini internet üzerinden satışa çıkarttı. Polisin takibe aldığı kadın, sahte buluşma ile bebeğini satarken yakalandı.

25 yaşındaki genç anne Luiza Gadzhieva beğendiği bir botu almak için çocuğunu satma kararını verdi ve internetten 1 haftalık bebeğini satışa çıkardı. İnternet üzerinden 4 bin dolara bebeğini satışa çıkaran kadın polis takibine yakaladığını fark etmeyerek kendini alıcı gibi gösteren ekipler ile anlaştıktan sonra bebeği satmak için bir kafede buluştu. Kadının şüphelenmemesi için buluşmadan önce hesaba para yatıran ve kafeye karı koca gibi gelen gizli polisler, anne ile buluştuktan sonra çocuğunu satan anneyi gözaltına aldılar.

Bebeğini satmak isteyen kadın ifadesinde, İnternette çok güzel bir bot gördüğünü ama parası olmadığı için alamadığını anlatırken, bebeğini satma fikrini ise kız kardeşinin kendisine verdiği söyledi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltında tutulan annenin sorgusu devam ediyor.