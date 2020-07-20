Bir ilimizde 102 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 102 evin karantinaya alındığı açıklandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

102 EVDE KARANTİNA TEDBİRİ UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ

Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.