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Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!

Son dakika haberine göre, Kastamonu’da, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarına ve semt pazarlarına gitmelerine kısıtlama getirildi.

Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!

Türkiye genelinde normalleşme adımları atılmıştı ki vakaların yükelmesiyle beraber , bir dizi önlemler geri gelmeye başladı. İl bazında alınan önlemlere dair haberler üst üte gelmeye devam ediyor. Kastamonu'da koronavirüs pandemisi önlemleri gereğince, 65 yaş ve üstü vatandaşlara, toplu taşıma kullanımı, semt pazarlarına giriş ve düğünlere katılmada kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!

İŞTE O KISITLAMALAR

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

Açıklamada bugünden itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi.

Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!

Kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 16.00'dan sonra semt pazarlarına girmelerinin de kısıtlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde yapılmakta olan düğünlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren katılmaları kısıtlanmıştır."

Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!

Kübra Kaçmaz
Editör


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