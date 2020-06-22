Bir ilimizde daha maske zorunlu hale getirildi!

Ordu Valiliği'nden 'maske zorunluluğu' açıklaması geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran saat 24.00’ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği ifade edildi.

KARARA UYMAYAN VATANDAŞLARA 900 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK!

Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.