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  3. Bir ilk! Alışveriş merkezleri aşılama merkezi haline geliyor!

Bir ilk! Alışveriş merkezleri aşılama merkezi haline geliyor!

Gaziantep’te bulunan Sanko Park alışveriş merkezi yerinde aşı uygulamasına geçildiği duyuruldu. Bu uygulama sektörde ilk olma önemi ve özelliğini taşıyor.

Bir ilk! Alışveriş merkezleri aşılama merkezi haline geliyor!

Gaziantep'te bulunan Sanko Park AVM'de oluşturulan yerinde aşı istasyonunda, Kovid-19 aşı sırası gelen vatandaş AVM'de de aşısını yaptırabilecek. Sanko Holding'ten gelen bilgiye göre, Esas Gayrimenkul'ün yönetimini üstlendiği Sanko Park AVM'de, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, 'yerinde aşı' istasyonu uygulaması kabul edildi ve uygulama resmen başlatıldı. Uygulama kapsamında ilk aşıyı Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu yaptırdı.

Bir ilk! Alışveriş merkezi yerinde aşı uygulaması

Esas Gayrimenkul Varlık Yönetim Lideri Nevzat Yavan, "Sektörümüz için ilk olma özelliğini taşıyan bu uygulama sayesinde Sanko Park'a gelen vatandaşlar, AVM içerisindeki aşı istasyonunda aşılarını olabilecek" dedi,

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AYD bünyesi altındaki AVM'lerin Sağlık Müdürlükleri ile görüştü, aşılama kampanyasına yol göstererek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bu bağlamda İl Sağlık Müdürlüğünün izniyle Gaziantep Sanko Park AVM'nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini söyleyen Altaş, "Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM'lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz." dedi.

Bir ilk! Alışveriş merkezi yerinde aşı uygulaması

 Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise , ilerleyen günlerde Rusya’nın Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisinin perakende sektörüne umut olduğunu belirterek, "Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebilecek." dedi.

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