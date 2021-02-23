Bir kadın cinayeti daha! İşe gitmek için beklerken eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle öldürüldü!

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan Semiha Peker (33) sabah işe gitmek için servis beklerken eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş (43) tarafından tüfekle öldürüldü.

Olay sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 1 çocuk annesi Semiha Peker Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde işe gitmek için servis beklemekteydi. Bu esnada eski erkek arkadaşı olarak bilinen Yalçın Kocataş arabayla Peker'in önüne gelip tüfekle 3 el ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tüfeğin hedefi olan Peker anında yere yığıldı. Ağır yaralı olan Peker sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadına tüfekle 3 el ateş eden eski sevgili olayın ardından hızla uzaklaştı. Çevreyi titizlikle takip eden ve güvenlik kameralarını didik didik eden polis ekipleri Kocataş’ın kaçış yönünü tespit etti.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlayan polis ekipleri katilin otomobilini park halinde buldu. Peker'e ateş ettiği tüfek de arabanın içindeydi.

KISA SÜRE ÖNCE ÖNLEYİCİ KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Yalçın Kocataş tarafından servis beklerken tüfekle öldürülen Semiha Peker'in Kocataş hakkında kısa bir süre önce Önleyici Koruma Kararı aldırarak şikayetçi olduğu ortaya çıktı.