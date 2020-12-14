Bir kadının yardım çığlığı: İşkence boyutunda şiddet gördüm

24 yaşındaki Sena Arslan, 5 buçuk yıl önce Özgür Arslan ile evlendikten sonra şiddet gördüğü için defalarca kez karakolla gittiğini ve son olarak da sığınma evine yerleştiğini belirtti. Eşinin buna rağmen peşini bırakmadığını anlatan Arslan, Özgür Arslan tarafından ölüm mesajları aldığını söyledi.

Yaşadığı işkenceyi sosyal medya hesabından duyuran genç kadın için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

''ELİMİ AYAĞIMI BAĞLAYIP ŞİDDET UYGULADI''

Avcılar’da bir yakının yanına sığınan Sena Arslan, Özgür Arslan’ın kendisinin elini ayağını bağlayıp şiddet uyguladığını da ifade ederken konuyla ilgili polis ekipleri genç kadını arayıp yeniden karakola çağırdı.

Arslan, “İşkence boyutunda şiddet gördüm aynı zamanda psikolojik olarak da bu şiddeti gördüm. Aylardır tehdit altındayım yaklaşık 3 - 4 ay sığınma evinde kaldım. Geldiğimden beri sürekli beni tehdit ediyor. Açılmış bir sürü mahkemem var, hala bir sonuç yok. Bu noktaya gelebilmem için böyle bir şey yapmam lazımdı. Gerekli her yerden aradılar” dedi.

''HALUK LEVENT ARADI, YARDIMCI OLACAKLARINI SÖYLEDİLER''

Sosyal medyadaki paylaşımından sonra gereken yerlerden arandığını ifade eden Arslan, “Dün geceden beri çok güzel telefonlar alıyorum. Haluk Levent aradı. Ankara’dan aradılar bir sürü kadın dernekleri aradı. Bu süreçte bana yardımcı olacağını söylediler. Bu adli sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Benim derdim sadece boşanmak değil eşim tarafından yapılan bu şiddetlerden dolayı ceza almasını istiyorum.

Benim günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdüğünü biliyorum. Aldatıyormuşum ama sorsan hiçbir sebep sunamıyor önüme. Evin modemini dışarı ile paylaşıyormuşum ne demek olduğunu bilmiyorum ama asla böyle bir şey olmadı. Fake hesaplarım varmış. ‘Elimde kanıtlar var’ diyor ama bunları mahkemeye sun diyorum çünkü hiçbir şey yapmadığıma çok eminim. Yaklaşık 8 aydır bu haldeyiz” diye konuştu.