Bir kent ayağa kalktı! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Çorum’da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası sebebiyle evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yiyen Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, bir süre sonra mide bulantısı,kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.
7'Sİ KIZ 14 ÖĞRENCİ KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Öğrencilerden bazılarında görülen bu rahatsızlıklar sonrası öğretmen ve idareciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Okula gelen ekipler, 7'si kız, 14 öğrenciyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler : çorum, gıda zehirlenmesi, okul, öğrenci
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT