Bir kent ayağa kalktı! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası sebebiyle evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yiyen Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, bir süre sonra mide bulantısı,kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.

7'Sİ KIZ 14 ÖĞRENCİ KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Öğrencilerden bazılarında görülen bu rahatsızlıklar sonrası öğretmen ve idareciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Okula gelen ekipler, 7'si kız, 14 öğrenciyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.