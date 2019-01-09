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  3. Bir kişiyi tabancayla başından vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı Çorlu'da gözaltına alındı

Bir kişiyi tabancayla başından vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı Çorlu'da gözaltına alındı

Bir kişiyi tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Çorlu ilçesinde yakalandı

Bir kişiyi tabancayla başından vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı Çorlu'da gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Bir kişiyi tabancayla başından vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı Çorlu'da gözaltına alındı.

Saray ilçesi Beyazköy mevkisinde geçen yıl aralık ayında Atanur Ayberk'in öldürülmesini araştıran jandarma ve polis ekipleri, cinayetin zanlısı olduğu tespit edilen kişinin Çorlu ilçesinde saklandığını tespit etti.

Sivil polislerden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonda saklandığı evde yakalanan Murat D. (39) gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

- Olay

Atanur Ayberk'in cesedi, geçen yıl aralık ayında TEM Otoyolu kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu.

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