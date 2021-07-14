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Bir müjde daha! Bakan Soylu açıkladı: 28. buluşma gerçekleştiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişinin sonuç vermeye devam ettiğini belirterek müjdeyi verdi.

Bir müjde daha! Bakan Soylu açıkladı: 28. buluşma gerçekleştiriliyor

Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişinin sonuç vermeye devam ettiğini belirterek müjdeyi verdi.

Bakan Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutan ailelerden birinin daha evladına kavuşacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!"

Bir müjde daha! Bakan Soylu açıkladı: 28. buluşma gerçekleştiriliyor

Berkem Temizel
Gece Editörü
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