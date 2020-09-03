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Bir müstehcen çocuk kitabı daha: Keloğlan ve Ak Ülke

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, Musa Dinç'in Gül ve Düşün isimli çocuk kitabında yer alan çocuklara olumsuz örnek teşkil edebilecek uygunsuz ifadelerin ardından benzer bir olay tekrar yaşandı. Duran Yılmaz tarafından yazılmış olan Keloğlan Ak Ülke, Aile Bakanlığı tarafından 'muzır ve müstehcen yayın' ilan edildi.

Bir müstehcen çocuk kitabı daha: Keloğlan ve Ak Ülke

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Musa Dinç tarafından uygunsuz ifadelerle yazılan Gül ve Düşün isimli çocuk kitabından sonra bu kez de Duran Yılmaz'ın yazdığı 'Keloğlan Ak Ülke' kitabını 'müstehcen ve muzır yayın' olarak belirledi. 

18 YAŞIN ÜSTÜNDEKİLERE SATILABİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Bir müstehcen çocuk kitabı daha: Keloğlan ve Ak Ülke

Bu karar kapsamında, Duran Yılmaz tarafından yazılan 'Keloğlan Ak Ülke' kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kararla birlikte kitabın "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabileceği öğrenildi. 

"KIZ MEMNUN DEĞİLDİ AMA YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOKTU"

Kitabın içinde yer alan ve muzır ve müstehcen olarak belirlenen satırlarda, çirkin olarak tasvir edilen bir erkek tarafından bir kıza tecavüz edilmesi, bu erkeğin kızı, ağabeyine durumu anlatmaması için tehdit etmesi gibi olumsuz ifadeler yer alıyor. Kız çocuklarının çaresizliğinin lanse edildiği kitapta en çok dikkat çeken husus ise yazar tarafından, kızın tecavüz karşısında yapabileceği hiçbir şey olmadığının iddia edilmesi oldu.

NE OLMUŞTU?

'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır ve müstehcen' ilanı'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır ve müstehcen' ilanı

 

Berna Akkaya
Editör


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