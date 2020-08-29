'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır ve müstehcen' ilanı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Musa Dinç'in "Gül ve Düşün" kitabı ile Selma Aydın'ın kaleme aldığı "Yolsuz Dere" kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; kitaplarda yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Her iki kitap da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu uyarınca, açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak. Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek, küçüklere para karşılığı veya ücretsiz verilemeyecek ve okullara ithal edilemeyecek.

KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER NEDENİYLE TUTUKLANDI

Arı Sanat Yayınları tarafından basılan Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dinç, müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma

Kurulundan:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunun 02.06.2020 tarihli ve

2020/55041 CBS Soruşturma sayılı yazısı ekinde yer alan Selma AYDIN tarafından yazılan ve

İkinci Adam Yayınları tarafından basımı yapılan “ YOLSUZ DERE” isimli kitabın incelenmesi

neticesinde; kitabın bölümlerinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin

maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu

sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü

maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma

Kurulundan:

Musa DİNÇ tarafından yazılan, Arı Sanat Yayınları tarafından basımı yapılan “Gül ve

Düşün” isimli kitabın Kurulumuzca re’sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan

bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve

müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun

3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar

verilmiştir.

İlgililere duyurulur.