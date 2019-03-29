Anavatan Partisi Cumhur İttifakını mı destekliyor? İbrahim çelebi kimdir?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı'nı ve Binali Yıldırım'ı desteklediklerini belirtti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Levent Mövenpick Otel'de görüştü. Görüşmenin ardından basın açıklaması yaparak Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini söyleyen Anavatan Partisi Başkanı Çelebi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Tüm Anavatan ve Özal sevdalılarına çağrım şudur, Cumhur İttifakı'na ve adaylarına destek olmaya ve sandığa gitmeye özellikle de gençlerimizi davet ediyorum." dedi.

"ANAVATAN PARTİSİ OLARAK BİZ CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLİYORUZ"

Seçimlere çok kısa bir zaman kaldığını vurgulayan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Biz zaten Anavatan Partisi olarak tüm Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Sayın Binali Yıldırım hakikaten uzlaşmacı, kucaklayıcı kişiliğiyle en kritik, en zorlu dönemlerde dahi sempatikliğiyle tüm kara bulutları dağıtabilen bir insan. Geçmişi başarılarla dolu. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını Türkiye yapıyor ve bunların altında imzası olan ve İstanbul'un tüm konularına hakim, sorunlarını biliyor, çözüm önerileri var. Büyük bir proje insanı. İnşallah bizim Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da bayağı bir oy farkıyla seçimi alacağını görüyoruz. Biz de sonuna kadar bu davaya sahip çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA

Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreçleri atlatmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli olduğunu belirten Çelebi, "Tüm Anavatan ve Özal sevdalılarına çağrım şudur, Cumhur İttifakı'na ve adaylarına destek olmaya ve sandığa gitmeye özellikle de gençlerimizi davet ediyorum. Gençler, yarınlar sizlerin. Siyasiler, sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için uğraşıyoruz. Lütfen geleceğinize sahip çıkın. Dünyada sınırları olmayan tek millet Türk milletidir. Bizden umut bekleyen, bizden medet bekleyen bir gönül coğrafyamız var, İslam alemi var. Onun için Türkiye Cumhuriyeti güçlü olmak zorunda. Güçlü olmanın yolu da 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek olarak, devletin bekası, milletin huzuru ve refahı yönünde saf tutarak biz Anavatan Partisi bir tavır almak zorundaydık. Bize yakışan devletimizin yanında durmak." şeklinde konuştu.

İBRAHİM ÇELEBİ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1966 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde okumuştur. Liseyi Kırıkkale Lisesinde, üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünde okumuştur.

İbrahim Çelebi Türk siyasetçidir.

7 Eylül 2011 tarihinde kurulan Anavatan Partisi'nin 11 Eylül 2011 tarihinden beri görevdeki genel başkanıdır.

Anavatan Partisi’nin kuruluşundan bu tarafa partinin çeşitli kademelerinde görev almış, sırası ile Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Çelebi, partinin Genel Başkanlık görevini sürdürmektedir. 1988 yılından beri Gıda Hizmet ve Turizm alanlarından ticari hayatını sürdürmektedir. Sosyal alanda da birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. (Kırıkkale Spor As Başkanlığı, Keskin Spor İkinci Başkanlığı, Kırıkkale Esnaf Odalar Birliği [KESOB] Başkan Vekilliği, Bakkallar Odası Başkanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu [TESK] Mesleki Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Üyeliği)

Siyasi yaşamı

Gençken ülkü ocaklarında bulunan ardından kendi deyimiyle ''Gençken ülkücüydük gençtik. Özal Kırıkkale'ye geldiği zaman biz de gitmiştik ve ben Anavatan Partisiyle o gün tanıştım. Ve o gün bu gündür Anap'a hizmet ettim çalıştım.''

Anap Kırıkkale Gençlik Kollarında çalıştıktan sonra bölge toplantılarında etkili pozisyona gelmiştir. 2009'daki ANAP-DP birleşmesine kadar bir süre Salih Uzun'un genel başkanlığı döneminde genel başkan yardımcılığını üstlenmiştir. 2009 yılında kapatılan Anavatan Partisini 2 sene sonra birkaç arkadaşıyla beraber 2011 yılında Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. 2011'den bu yana ANAP Genel Başkanlığı yapmaktadır.

ANAP 4. Olağan Kongresinde 51 delegenin kayıtlı olduğu ve 50 delegenin katıldığı kongrede 50 oyun tamamını alarak güven tazelemiş oldu. Kongrede çok iddialı konuşan ve hedefi ilk seçimde parlamentoya gireceklerini belirtti.