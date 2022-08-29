Bir salmonella virüsü daha! Kinder'den sonra o bisküvi markasında da virüs tespiti! 3 tesis kapatılacak!

Kinder çikolatalarında aylardır süren salmonella krizine bir yenisi de dün eklendi. ABD merkezli Mondelez şirketinde teşhis edilen ve şüpheye neden olan Oreo bisküvisinde de olduğu düşünülen salmonella virüsü nedeniyle tedbir amaçlı şirketin 3 üretim sahasında üretimler durdurularak inceleme başlatıldı.

3 ÜRETİM TESİSİ KAPATILDI

Genellikle çiğ balık, kırmızı et, tavuk eti ve işlenmemiş baharatlarda görülen ve insan sağlığı için tehlike arz eden salmonella virüsünün çikolatalarda da görülmesi tüm Dünya'da endişeye neden oldu. Le Figaro'nun haberine göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyarılarda bulunarak Kinder çikolatalarında yaşanan durumların tekrarlamaması için Oreo'nun merkezi olan 3 tesiste üretimi durdurduklarını açıkladı.

UZMANLARDAN UYARILAR GELİYOR

Artan vakalar sonrası uzmanlar ortaya çıkan bu virüslerin, üreticilerin "daha ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlayarak, bu durumun hastalıklara neden olabileceğinden dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.