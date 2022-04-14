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Bir süredir kanser tedavisi görüyordu! 47 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden İrlandalı oyuncu Melanie Clarke Pullen, sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir kanser tedavisi görüyordu! 47 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

EastEnders'taki rolüyle üne kavuşan oyuncu Melanie Clark Pullen, Ocak 2019'da beyin kanseri teşhisi konulmasının ardından kısa bir süre sonra 47 yaşında hayata veda etti.  ITV'de Catherine Cookson'ın A Dinner Full of Herbs'inde ve Liam Neeson ve Lesley Manville'in rol aldığı Ordinary Love filmlerinde rol alan İrlandalı yıldızın acı haberini yakınları duyurdu.

Bir süredir kanser tedavisi görüyordu! 47 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

MELANİE CLARKE PULLEN KİMDİR?

Melanie Clark Pullen ilk olarak 1997 ile 1999 yılları arasında EastEnders dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı ve 'Mary Flaherty' karakterini canlandırdı. Bu yapımın ardından 'Demiryolu Çocukları' adlı dizide yer aldı. Liam Neeson ile birlikte oynadığı 'Ordinary', 'Camelot', 'Casualty' oynadığı diğer yapımlarla hayran kitlesini kazandı. 

Yazar Simon Maxwell ile evli ve üç çocuk annesi olan Pullen, gördüğü kanser tedavisine yanıt vermeyince hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi görüyordu! 47 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Bir süredir kanser tedavisi görüyordu! 47 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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