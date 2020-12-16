Bir Tiktok faciası daha! Kocasının ellerini çakmakla yaktı

Sosyal medyada çok tıklananlar arasına giren bir TikTok videosu aslında bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gösteren en büyük kanıt oldu. Kızının kolonya ikramına avucunu açan adam az daha alevler içerisinde kalıyordu. Eşine şaka yapmak için eline çakmak tutan kadın kocasının ellerinin yandığını görünce anlık endişendi ancak sonra gülmeye başladı.

Sosyal medya yeni dünya düzeni içerisinde yepyeni bir noktaya geldi. Mark Zuckerberg’in Facebook ile başlattığı sosyal medya yolculuğunda Instagram, Twitter ve Snapchat yerini aldı. Son günlerde ise bir Tiktok furyası başladı. TikTok’ta birbirinden eğlenceli videoların paylaşılmasından sonra pek çok kişi bu platformda fenomen haline geldi.

MİLYONLAR O VİDEOYU İZLEDİ

Küçük iki kızın Türk geleneklerinin baş tacı olan kolonya ikramı az daha bir felakete yol açıyordu. Eşinin kolonyalı ellerinin yanında çakmağını ateşleyen kadın kocasının yanmasına neden oldu. Bu sırada kayıtta olan telefona kaydedilen görüntüler Tiktok’ta milyonlarca kez izlendi.

