Bir ülke daha İran'a kapılarını kapattı!

Azerbaycan da kapılarını İran'a kapatıyor.

İran’da Corona virüsü görülmesi üzerine Türkiye, İran ile arasında olan Gürbulak ve Kapıköy sınır kapılarını kapatmıştı.

İran’daki bu risk üzerine Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ve diğer ülkelerin deneyimlerini dikkate alarak Corona virüsü riskinin yayılması nedeniyle 29 Şubat saat 16.00 itibariyle 2 hafta süreyle İran ile sınırlarını kapatma kararı aldı.

Bu süre içerisinde Azerbaycan, Corona virüsündeki gelişmeleri dikkate alıp sınır kapılarının açılıp açılmamasını yeniden değerlendirecek.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.