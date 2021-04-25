Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık: Hilal Altınbilek diziye veda ediyor!

Her hafta perşembe günü izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde alınan karar seyirciyi üzdü. Fenomen dizinin Züleyha'sı olarak gönüllere taht kuran Hilal Altınbilek'in diziden ayrılacağı açıklandı.

ZÜLEYHA'NIN ACI VEDASI

Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Keremalışık, Furkan Palalı ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer adlığı dizide başrollerden Altınbilek'in veda edeceği duyruldu.

Yaklaşık 4 sezondur Atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen dizi, bu sezon karşısına çıkan güçlü rahipler ile izlenme oranlarında epeyce düşüş yaşadı. Bu yarışta ipleri eline almak ve tekrar izleyicisini kazanmak isteyen dizinin senaristleri bazı değişiklikler yama kararı aldı. Bu kapsamda senaryoda yeni alınan karar ile 94.bölümde hamile olan ve aracıyla kaza yapan Züleyha’nın acı dolu anları var… Züleyha bebeğini kaybediyor…

Geçtiğimiz hafta dizinin sıkı takipçileri her sezon Züleyha'nın hamile kalmasını eleştirmişlerdi. Ancak bazı dizi hayranları da yeni bir bebeğin geleceğini düşünerek sevinmişti. Tabii ki bu yeni bebek hikayede dengeleri çok değiştirecekti. Fakat yeni bölümde Züleyha'nın da hayatından şüphe edilmesiyle her şey alt üst olacak.