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Bir Zamanlar Çukurova Fikret ölüyor mu? Furkan Palalı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli rolüne hayat veren Furkan Palalı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova Fikret ölüyor mu? Furkan Palalı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova Fikret ölüyor mu? Furkan Palalı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli rolüne hayat veren başarılı oyuncu Furkan Palalı diziden ayrılacak mı?  Dizide Züleyha'ya aşık olan Fikret ise yeni bölümde hastanede görülüyor. Gelişmenin ardından Bir Zamanlar Çukurova Fikret ölüyor mu? Furkan Palalı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu? soruları merak edildi. Biz de bu sorulara haberimizde yanıt verdik...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİKRET ÖLÜYOR MU? FURKAN PALALI BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları  ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe ayrılıkların ardından yeni bir veda söz konusu mu merak ediliyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanıNda Fikret'in hastanede olduğu ve durumunun da kritik olduğu belirtiliyor. Sağlığına kavuşabilmesi için ameliyatı yapabilecek tek doktor olduğu söylenen bölümde devreye Hakan giriyor. Ancak Fikret'in sağlık durumu ve dizideki akıbeti şu ana kadar netleşmiş değil.

Bir Zamanlar Çukurova Fikret ölüyor mu? Furkan Palalı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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