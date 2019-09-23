Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna Esra Dermancıoğlu sürprizi

Bir Zamanlar Çukurova’, 2’nci sezonunda diziye dahi olan Esra Dermancıoğlu hangi karakterde olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar..

KADROYA SÜRPRİZ TRANSFER

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da sürpriz... Diziye dahil olan usta oyuncu Esra Dermancıoğlu Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek.

Doktor Müjgan’ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.

Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana’ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli’nin konağına yerleşecek.

Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak!

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 doğumlu Esra Dermancıoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Biyografi

Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.[kaynak belirtilmeli] Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

Filmografi

Televizyon dizileri

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

Küçük Hesaplar, 2012

Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

Sil Baştan, 2014

Serçe Sarayı, 2015, Süla

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

Kırgın Çiçekler, 2016, Zehra Terinci

Sinema filmleri

Ayla, 2017, Sebahat Dilbirliği

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

Merdiven Baba, 2015, Süheyla

Ödülü

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) (Hayalet Dayı)