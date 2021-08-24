Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım! "Kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar"

52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yerini almayı başaran isimlerden biri. Son olarak timsahların olduğu bir nehirde ipin üzerinde duran çiftin videosunu paylaşan Dermancıoğlu, videoya eklediği notla dikkat çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine hayat veren başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınmıştı.

"BEN BÖYLE ŞEYLER YAPACAĞIM SEVGİLİ ARIYORUM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iki sevgiliğini timsahların olduğu bir nehirde ipin üzerinde durduğu videoyu "Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum onlar beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar" notunu ekleyerek takipçilerine sunmasıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda eski eşi tarafından aldatıldığını söyleyen 52 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ile bir araya geldi.

"ARADA GEL SANA MAKARNA YAPAYIM"

Kızı Refia ve eski eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Esra Dermancıoğlu, paylaşımına, "Çok hoşça kal Refoşumuz... Memo arada bir gel sana makarna yapayım." notunu düşmesi herkesi şaşırtmıştı.

"ALDATILDIM!"

Öte yandan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.