Bir zamanlar sıkı dostlardı! Pelin Karahan yıllar sonra itiraf etti! "Meryem'in yaptığı hiç hoş değildi"

Son dönemde değişimi ile sık sık gündeme gelen Pelin Karahan şu sıralar Kıbrıs-İstanbul arasında adeta mekik dokuyor.

Kıbrıs'ta devam eden 'Kıbrıs Zafere Doğru'nun çekimlerinden fırsat bulup İstanbul'a ailesinin yanına gelen Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez'de görüntülendi.

Karahan, "Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs'tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum" diye konuştu.

"ÖZLEM AĞIR BASIYOR"

"Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokumak zor oluyor" diyen Karahan, "Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs'a gideceğim. Özlem ağır basıyor. Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok" dedi.

"İMAJIM AYNI"

İmaj değişikliğine gittiği haberleriyle alakalı konuşan Karahan, "İmaj değişikliğine falan gittiğim yok, sadece fön çektiriyorum 'imaj' diye yazıyorlar. Saçlarımın rengi 9 aydır aynı" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BİR TAVIR DEĞİLDİ"

Meryem Uzerli, yıllar önce "Tükenmişlik sendromuna yakalandım" diyerek rol aldığı diziyi bırakıp Almanya'ya dönmüştü. O dönemki yapımcısı Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde "Meryem'in yaptığı şımarıklıktı" yorumunda bulunmuştu. Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli ile birlikte rol olan Pelin Karahan'a, yapımcı Timur Savcı'nın, Uzerli'yi 'Şımarıklık' ile suçlaması soruldu.

Savcı'ya hak veren Karahan, "Doğru bir tavır değildi. Meryem'in yaptığı hiç hoş değildi. O dönem oradaydım. Hepimizin zor durumda kaldığı bir dönemdi. Timur abi zaten gerekli açıklamayı yaptı" dedi. Pelin Karahan'ın, sıkı dost olduğu Uzerli'ye karşı tavır aldığı da ortaya çıkmış oldu.