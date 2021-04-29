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  3. Bırakıp kaçtıkları çantanın içinden 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı çıktı

Bırakıp kaçtıkları çantanın içinden 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimler sırasında şüpheli iki kişi, yanlarındaki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakıp kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Bırakıp kaçtıkları çantanın içinden 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında il genelinde, şehrin giriş ve çıkışları ile otogarlarda Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ve civarında gerçekleştirilen denetimler sırasında durumlarından şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başladı.

Elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakıp kaçmaya çalışan şahıslardan R.A. kovalamaca sonucu ekiplerce yakalanırken, İ.Z. isimli şahıs da otogarın içerisinde gözaltına alındı.

Şahısların aracın altına bıraktıkları sırt çantası bomba imha ekiplerince incelendi. Çantadan, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4 uzaktan komutalı, 2 zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

EKİPLERİN KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, patlayıcıların ise uzman ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerinden kaldırılarak incelemeye alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını bildirmişti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

 

Bırakıp kaçtıkları çantanın içinden 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı çıktı

Bırakıp kaçtıkları çantanın içinden 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı çıktı

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