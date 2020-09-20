Biran Damla Yılmaz İlker Kaleli çifti ayrıldı: Aynı yerden bakamadık

Baraj dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, 1 aydır kendisi gibi oyuncu İlker Kaleli ile birlikteydi. Çift beraberliklerini ortak karar ile ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı.

Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen Kaleli, ilişkisi hakkında, "Yaklaşık 1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var." demişti.

Ünlü oyuncunun ardından sevgilisi Yılmaz hastane çıkışı görüntülenmiş ve İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti.

AYNI YERDEN BAKAMADILAR

Taze aşıkların aşkı kısa sürdü. Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı. Ayrılık haberini Biran Damla Yılmaz duyurdu. tv100'ün haberine göre ünlü isim "Aynı yerden bakamadık olmadı" açıklamasında bulundu.