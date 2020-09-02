Biran Damla Yılmaz'ın canlı yayın kazası! Bir Sıla vakası daha yaşandı!

Biran Damla Yılmaz Baraj dizisinde partneri olan partneri Burak Yörük ile sosyal medyada yaptığı canlı yayın sonrasında kamerayı kapattığını sandı ve yaptığı mimikle akıllara şarkıcı Sıla’yı getirdi.

Baraj dizisinin başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz sosyal medya hesabı instagram üzerinden partneri Burak Yörük ile canlı yayından sonra yaptığı mimik magazin gündeminde olay oldu.

Daha önce şarkıcı Sıla'nın başına gelen olay güzel oyuncunun da başına geldi ve kısa sürede gündem olan bu hareket kameralara böyle yansıdı.

BİRAN DAMLA YILMAZ İLKER KALELİ AŞKINI İTİRAF ETTİ

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz kısa süre önce kendi gibi oyuncu olan İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yılmaz aşkını itiraf etti; "Güzel bir arkadaşlığımız var o da zaten gerekli açıklamayı yapmış. Özel hayatla ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Hayatımdan gayet memnunum." dedi.