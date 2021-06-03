Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın Bodrum'da tatil yaptığı ve yalnız olmadığı öğrenildi. Sevgilisi ile ilk kez görüntülenen Yılmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi kim? Deniz Can Çelik kimdir, nereli kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN SEVGİLİSİ KİM? DENİZ CAN ÇELİK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı Baraj dizisi final yapan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz yıl adı İlker Kaleli ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncudan açıklama gelmese de Kaleli, arkadaşlık yaşadıklarını açıklamıştı.

O zamandan beri özel hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Yılmaz, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı soru cevaplarda "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt vermişti.

Şimdi ise sevgilisi Deniz Çan Çelik ile Bodrum'da tatil yaparken ilk kez kameralara yansıdı. Birbiriyle şakalaşan ikilinin çok iyi anlaştıkları her halinden belli oluyor.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Deniz Can Çelik'in kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmemektedir.

Deniz Can Çelik hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.