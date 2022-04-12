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Bircan Bali'den şaşırtan açıklama: aslında boşanmamışız

Sunucu Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını duyurmuştu. Önce ki gün City's Nişantaşı çıkışı evliliği hakkında konuştu

Bircan Bali'den şaşırtan açıklama: aslında boşanmamışız

'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Bircan Bali, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş, Mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını duyurmuştu. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen'in ayrılıktan kısa bir süre sonra barıştığı ortaya çıktı.

 Önceki gün Alişan'la boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takılan Bircan Bali, özel hayatı hakkında konuştu


BOŞANMADIK, NİKAH TAZELEME YAPACAĞIZ

Bali, "Eşim avukat. Anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikahımız düşmemiş. Boşanmadık ama bir nikah tazeleme yapacağız herhalde. Olursa da yazın olacak" sözleriyle şaşırttı."

Bircan Bali'den şaşırtan açıklama: aslında boşanmamışız

SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ

Bircan Bali, sunuculuğunu yaptığı magazin programında, Ömer Gezen ile boşandığını duyurmuştu. Bali, "Evli gittim, bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti" demişti. 34 yaşındaki güzel, boşanma sebebini ise başka şehirlerde ikamet ediyor olmaları olarak açıklamıştı.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. 33 yaşındadır. Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapmaktadır. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Çift, 2018 yılında boşanmıştır. 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Saygı Karen adını verdiği çocuğu dünyaya geldi. Çift, 25 Mart 2021'de sürpriz bir şekilde boşandı. Bircan Bali ve Ömer Gezen 2022 yılı itibarıyla ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurdu.

Bircan Bali'den şaşırtan açıklama: aslında boşanmamışız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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