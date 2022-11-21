Birce Akalay imaj değiştirdi! Paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı: "Muhteşem"

Oyuncu Birce Akalay'ın değiştirdiği imajı ile paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Birce Akalay imaj değiştirdi! Paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı: "Muhteşem" 1

Birce Akalay son zamanlarda oynadığı Kuş Uçuşu ve Mezarlık gibi dizlerden dolay adından sıkça bahsettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de her zamanda göz önünde bulunan oyuncu, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor.

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Birce Akalay imaj değiştirdi! Paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı: "Muhteşem"
Birce Akalay imaj değiştirdi! Paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı: "Muhteşem"
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