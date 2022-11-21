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Birce Akalay imaj değiştirdi! Paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı: "Muhteşem"
Oyuncu Birce Akalay'ın değiştirdiği imajı ile paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.
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