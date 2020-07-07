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Birce Akalay sezonu Bodrum'da açtı!

Birce Akalay yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Akalay sevgilisi Fasih Saylan ile çıktığı tatilde kameralara yakalanınca havluyla kendini kamufle etti. 36 yaşındaki oyuncu, ardından muhabirlere parmak sallayarak, "Yine yakaladınız" dedi.

Birce Akalay sezonu Bodrum'da açtı!

Ünlü oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz gün Bodrum'da görüntülendi. Bitez'deki Doria Beach'te görüntülenen Birce Akalay'ın sevgilisi Fasih Saylan ile çıktığı tatilde arkadaşları da eşlik etti. 

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Akşam saati serinlemek için suya giren oyuncuyu, sevgilisi Saylan uyardı.

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Gazetecilerin çekim yaptığını söyleyince bir süre denizde bekleyen Akalay, kadın arkadaşından havlu istedi.

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36 yaşındaki oyuncu, ardından muhabirlere parmak sallayarak, "Yine yakaladınız" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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