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  3. Birce Akalay: "Türkiye kısa saçlı kadını kabul edemiyor"

Birce Akalay: "Türkiye kısa saçlı kadını kabul edemiyor"

Ünlü şarkıcı Birce Akalay, Youtube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Akalay, mesleğinden ötürü saçlarını uzatmak zorunda kaldığını söyledi.

Birce Akalay: "Türkiye kısa saçlı kadını kabul edemiyor"

Babil dizisindeki performansı ile dikkatleri çeken güzel oyuncu Birce Akalay  Youtube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Akalay programda samimi açıklamalarda bulundu.

Birce Akalay: "Türkiye kısa saçlı kadını kabul edemiyor"

"KADIN DEDİĞİN SAÇI UZUN OLUR"

Dizi ve filmlerdeki rollerinden dolayı istediği imajda kalmadığını söyleyen Akalay, "Kısa saçı tercih ediyorum. İş nedeniyle şu an kesemiyorum. Türkiye’de kısa saçlı kadını kabul edemiyoruz. Ya psikolojisi bozuk oluyor ya da bilmem ne oluyor. 'Kadın dediğinin saçı uzun olur' gibi kalıplaşmış şeyler var." diye konuştu.

Birce Akalay: "Türkiye kısa saçlı kadını kabul edemiyor"

Gençlik yıllarında babasının klima servisinde çalıştığını söyleyip “Telefon hattı bağlardım. Alet edavatın içinde büyüdüm, elektronikten anlarım. Bir ara da harçlığımı çıkartmak için spor spikerliği yaptım. Maç anlatmayı çok istiyordum ama beceremedim” dedi.

Birce Akalay: "Türkiye kısa saçlı kadını kabul edemiyor"

"BİR KIZLA KAVGA ETTİM"

Ortaokulda kavgaya karıştığını itiraf eden oyuncu, “Bir kızla kapıştım. Hayatımda ilk defa içimden şiddet çıktı. Maruz kaldığım şeyler yüzünden öfkemi kontrol edemedim. Sonra pişman oldum tabii.” diye konuştum.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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